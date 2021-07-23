9 ملايين جنيه إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما ثالث أيام عيد الأضحى

حققت إيرادات الأفلام المعروضة في السينما حاليًا، ما يزيد عن 9 ملايين جنيه مساء أمس الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتضم قائمة الأفلام الموجودة في دور العرض السينمائي 6 أفلام لعدد من كبار النجوم، حيث تجاوزت إيرادات ليلة أمس 9 ملايين و383 ألفا و565 جنيها.

فيلم العارف

احتلت إيرادات فيلم العارف شباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الخميس، حيث حقق 5 ملايين و71 ألفا و882 جنيها، بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

جاء فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، في المركز الثاني من حيث الإيرادات في شباك التذاكر مساء الخميس، بواقع 2 مليون و391 ألفا و911 جنيها، بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

فيلم مش أنا

جاء فيلم «مش أنا» في المركز الثاثل بإيرادات مليون و885 ألفا و469 جنيها، بطولة تامر حسني وحلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

فيلم أحمد نوتردام

وفي المركز الرابع من حيث الإيرادات مساء الخميس، جاء فيلم «أحمد نوتردام» حيث حقق 21 ألفا و908 جنيهات، بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

فيلم ديدو

وفي المركز الخامس جاء فيلم «ديدو»، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وحقق إيرادات 9 آلاف و283 جنيها.

فيلم ماما حامل

وفي المركز السادس والأخير، جاء فيلم «ماما حامل»، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وحقق إيرادات بنحو 3 آلاف و112 جنيها.