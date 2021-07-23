مقتل 5 أشخاص في انهيارات أرضية بسبب الأمطار غربي الهند

أعلن مسؤولون بالهند، اليوم الجمعة، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر وقوع انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مناطق في غرب الهند.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن من بين الضحايا 3 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة «ريجاد» بولاية «ماهاراشترا» غربي البلاد، حسبما أعلنته المسؤولة في المنطقة نيدهي تشودري.

وأضافت تشودري أنه تم إنقاذ أكثر من 1000 شخص عالق فوق أسطح المنازل والحافلات بسبب الفيضانات على مدار الليل، مشيرة إلى أن الأمطار قلت اليوم إلا أن مياه الفيضانات لا زالت تعوق جهود فرق الإنقاذ وتغلق الطرق.

كما أفادت وسائل إعلامية محلية بأن شخصين آخرين قتلا وأصيب 8 آخرين إثر انهيار منزل اليوم بسبب الأمطار الغزيرة على ولاية «مومباي» غربي البلاد.

وكانت البحرية الهندية أعلنت نشر طائرات مروحيات لإجلاء العالقين، كما أرسلت فرق الإنقاذ وقوارب إلى المناطق المتضررة.

يذكر أن الهند عادة ما تشهد انهيارات أرضية وفيضانات خلال موسم هطول الأمطار الموسمية والذي يبدأ من شهر يونيو وحتى سبتمبر من كل عام، حيث تضعف مياه الأمطار البنية التحتية الفقيرة.