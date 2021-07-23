أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، عدة طرق للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء بشركات التوزيع إلكترونيًا، ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية، والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومع بداية كل شهر جديد، يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف، حيث يبحث عدد كبير المواطنين، الذين لديهم عدادات كهرباء قديمة، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف.

وترصد في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف، وفقا للشركة القابضة للكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيقات الهاتف

1- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store - Play Store».

2- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store - Play Store».

3- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

1- تسجيل الدخول على رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة، على الموقع الإلكترونى الرسمي لوزارة الكهرباء، من خلال الضغط هنا.

2- الضغط على قسم الخدمات.

3- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

4- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

5- إدخال الاسم ورقم العداد، الذي يتكون من 10 أرقام.

6- الضغط على زر استعلام.

آليات السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء أتاحت خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، بجانب 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.