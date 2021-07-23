«سكرتير دمياط»: لا تغيير في تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين

أكد اللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط، عدم وجود أي ارتفاع بتعريفة المواصلات في المحافظة، خاصة وأن كل سيارات الميكروباص تعمل بالسولار وليس البنزين، وأنه لم يحدث أي زيادة اليوم في السولار.

وقال «همام»، في تصريحات لـ«الوطن»: إنه لا صحة لما ردده البعض حول وجود زيادة في أسطوانات البوتاجاز، وإنه سيتم شن حملات باستمرار لضبط المنظومة ومحاسبة كل من يتجاوز بالقانون، خاصة وأنه لم يحدث أي ارتفاع اليوم في أسعار السولار.

وأضاف سكرتير عام محافظة دمياط، أن هناك حملات تشنها المحافظة باستمرار على مواقف السرفيس لضبط أي تجاوز تحدث من السائقين لارتفاع الأجرة على الركاب.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم، كالآتي:

6.75 جنيهات للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وتثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، للفترة من أبريل إلى يونيو 2021، ويعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.