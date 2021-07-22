حملات مكبرة لمكافحة الحشرات خلال عيد الأضحى بدمياط

واصلت وحدات المكافحة بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، أعمال المكافحة الأرضية والهوائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، طبقًا للخطة الموضوعة، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة لمقاومة الذباب والبعوض والحشرات الزاحفة بأنواعها والناقلة للأمراض، وذلك في أماكن تجمع القمامة والأسواق والمجازر والأماكن العامة والأشجار، بهدف توفير المناخ الصحي الآمن للمواطنين.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وذلك خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد الدكتور إيهاب محمود المسؤول عن مراكز تلقي اللقاح أن كافة مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع خلال أيام الأسبوع.

«صحة دمياط» تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا

وناشد «عبد الجواد» المواطنين بالتسجيل بموقع وزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح، حيث أن فرق العمل بالمراكز تسعى لتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ونوهت مديرية الصحة بدمياط، بأن من لم يتمكن من الحضور فى الميعاد المقرر له يمكنه الاتصال بهذا الرقم لتعديل ميعاد التطعيم 15335، موضحة أن التسجيل متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.