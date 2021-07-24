حظك اليوم برج الحمل السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الحمل أن يكون قياديا ويسيطر على الأمور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

الشمس بمنزل الحب تدفعك للتعبير عما بداخلك من مشاعر وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.