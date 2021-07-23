حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن أنثى برج الدلو التناقض في شتى الجوانب الحياتية، كما أنها يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدا، كما أنها لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض.

حظك اليوم برج الدلو 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك اليوم بالعناية والالتفات لصحتك، وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.