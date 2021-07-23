حظك اليوم برج الجدي الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:37 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
برج الجدي
امرأة برج الجدي تمتلك قدرة قيادية عالية تمكنها من حصد النجاحات بشكل متكرر، كما أنها معروفة بحبها للتطوير من ذاتها والنجاح في أسرع وقت ممكن، كما أن هذا المولود يسعى للوصول لمكانة كبيرة في عمله، وينتقد الآخرين بشكل لاذع.
تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الجدي 23-7-2021 على الصعيد المهني
رغم الضغوط، القمر يجعلك متفائلا وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.
حظك اليوم برج الجدي 23-7-2021 على الصعيد العاطفي
القمر في برجك يمدك بالهدوء والجمال والسحر، وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.
ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.