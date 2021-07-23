رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:37 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
برج الجدي

برج الجدي

امرأة برج الجدي تمتلك قدرة قيادية عالية تمكنها من حصد النجاحات بشكل متكرر، كما أنها معروفة بحبها للتطوير من ذاتها والنجاح في أسرع وقت ممكن، كما أن هذا المولود يسعى للوصول لمكانة كبيرة في عمله، وينتقد الآخرين بشكل لاذع.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 23-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر يجعلك متفائلا وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.

حظك اليوم برج الجدي 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالهدوء والجمال والسحر، وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج القوس الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا