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حظك اليوم برج القوس الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:37 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس لديه شخصية حالمة، كما أنه بفضل السفر والتنقل من مكان لآخر باستمرار، كما أنه يخفي مشاعره أغلب الوقت ولا يظهرها إلا في أضيق الحدود.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تنتبه للتوفير وعدم تبديد المال.

حظك اليوم برج القوس 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

تأنّ في خطواتك ووعودك وأقوالك حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

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