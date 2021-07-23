حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحوت أن لديه القدرة على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، بالإضافة إلى أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 23-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يدعم اليوم علاقتك بالأصدقاء وقد تجمعك بهم أفكار بناءة وترتفع معنوياتك.

حظك اليوم برج الحوت 23-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ويجعلك ذلك مشوشا في بعض المواقف التي تربطك بمن تحب أو بشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.