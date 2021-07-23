خطوبة نائب محافظ الدقهلية على النائبة مي كرم جبر

أعلن الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، خطبته النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، ونشر عدد من صور حفل الخطوبة على صفحات التواصل الاجتماعي، معلنا عنها يوم 20 يوليو الجاري، وانهالت برقيات التهنئة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وسط حاوة كبيرة بالخطوبة.

إعلان خطوبة نائب محافظ الدقهلية

ونشر الدكتور هيثم الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددًا من صور الخطوبة، بحضور عدد من أصدقاء العروسين وأسرتيهما، وسط سعادة كبيرة بالخطوبة.

سجل حافل من الإنجازات الأكاديمية للدكتور هيثم الشيخ

يذكر أن الدكتور هيثم الشيخ من مواليد محافظ الإسكندرية 21/ 11/ 1984، وحصل على الدكتوراه في مارس 2021، عن دراسته بعنوان «استخدام الهيئات الدبلوماسية للإعلام الجديد وانعكاساته على المعالجة الصحفية لظاهرة الإرهاب»، وتولى منصب نائب محافظة الدقهلية في نوفمبر 2019، وحصل على درجة الماجستير في الإعلام عام 2015، تحت عنوان «السياسية التحريرية بين الصحف الإلكترونية وكالات الأنباء».

وشغل «الشيخ» منصب المتحدث الرسمي باسم شباب تنسيقية الأحزاب، وتولى إدارة مكتب جريدة الوطن منذ بدايتها بعام 2012 في محافظة الإسكندرية، ثم عضو بمجلس نقابة الصحفيين بذات المحافظة وانتخب سكرتير نقابة الصحفيين بالإسكندرية من 2014 وحتى 2017، وعمل محاضرًا بقسم الإعلام بكلية الآداب، ومدرب مادة «دبلوماسية الإعلام» برنامج إعداد القيادات الشبابية الرفيعة بوزارة الشباب، وكان رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب عام 2005، ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 2004، تخرج من كلية الآداب قسم الاجتماع شعبة الإعلام عام 2005، عين صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم أصبح عضوًا بنقابة الصحفيين.