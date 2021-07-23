تكثيف حملات النظافة والتطهير لمواجهة كورونا بالشرقية

كثفت الأجهزة التنفيذية من حملات النظافة والتجميل والتطهير على مدار الثلاث ورديات في اليوم، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة أمام المواطنين والزائرين، تزامنًا مع تواجدهم بكثافة في الشوارع للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، منذ الصباح الباكر أعمال النظافة العامة وغسل الكباري بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز، للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتواصل رئاسة حي أول الزقازيق، حملات رفع القمامة من الشوارع الرئيسية بالمدينة، منها شارع فاروق وشارع العشرين وشارع الجيش وشارع النقراشي وشارع الفلوجة وشارع سعد زغلول وشارع الجلاء.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بأعمال النظافة وري ممشى القناطر والجامعة، حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدينة أمام المواطنين.

وتنفذ رئاسة مركز ومدينة فاقوس، حملات النظافة على مدار الثلاث ورديات، وتشمل مناطق «المنشية، انقيزه، منية المكرم، الساحة الشعبية، كفر البلاسي، أحمد حلمي»، وتم رفع القمامة من شوارع المدينة «أسفل مزلقان الهويس، صبحي المنيسي، الجلاء، ترعة المنيا، الإنتاج، المشروع، الجمهورية، السيد حسين، نصر الله، جمال عبدالناصر، بورسعيد، الجوازات، ورفع الأتربة من شارع الإنتاج 2، ورفع مخلفات قمامة وهدم مباني باللودر الكبير، ومعدات الحملة الميكانيكية بمنطقة نقيزة وشارع الترعة الديدامونية وشارع المشروع وتصليح الشوارع بالجليدر بطريق كفر البلاسي وغسيل بلدورات وأرصفة شارع المشروع وكوبري البوسطة، ورش شوارع المدينة، وشارع الإنتاج والمشروع».

وتستمر رئاسة مركز ومدينة منيا القمح في تكثيف الحملات اليومية، لرفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة، وتشمل الطريق الدائري، وجيه إباظة، وكوبري البطل، وأرض سوق الإثنين، وهندسة الري، وسعد زغلول، حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

وتقوم رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة، بحملة نظافة على مدار اليوم، تشمل رفع تراكمات القمامة من عدد من الأماكن، منها «مجمع المحاكم، الكورنيش، أمام المدارس بداية من حمدي جوهر، وحتى الصنايع مرورًا بمدرسة الشهيد حمزة والتجارة، ملعب الوزارة، بوابة خميس، موقف جلفينا، التشوينة، حي النادي، أرض علوان- أمام مبنى النظافة».