ضبط بائع خردة لاتهامه بقتل شاب لخلافات بينهما بالمحلة

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط بائع خردة، لاتهامه بقتل شاب في العقد الرابع من عمره طعنًا بواسطة أداة حادة، ما تسبب في وفاته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الطوارىء بمستشفى المحلة العام، وتم التحفظ على الجثة لتشريحها استعدادًا لدفنها قبل تسليمها لذويها.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مصطفى محمد مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بإصابة مجدي إيهاب عنبة في الثلاثينات من عمره، ومقيم بقرية سندسيس بطعنة نافذة من سلاح أبيض على يد بائع خردة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

ونتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود، وبرفقته قوات من الشرطه السريه والنظاميه إلى محل البلاغ.

وبالتحقيق تبين من تحريات الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، أن السبب وراء الحادث وجود سابقة بينهم منذ 4 سنوات، وترصد فيها المتهم لقتل المجنى عليها بسلاح أبيض وفر هاربًا.

النيابة العامة تحقق مع المتهم وتقرر حجزه على ذمة التحريات

وتم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، كما ألقت مباحث مركز المحلة على المتهم وإيداعه فى ديوان عام مركز الشرطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.