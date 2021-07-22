ذبح 407 رؤوس ماشية مجانا بمجازر الغربية في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور حاتم أنور، ذبح 407 رؤوس ماشية من (الجمال، والضأن، والماعز، والأبقار، والجاموس) داخل 20 مجزرًا منتشرة على مستوى المحافظة في عيد الأضحى.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة والحفاظ على صحة المواطنين، وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، أمس، ذبح 522 أضحية بالمجان في مجازر المحافظة خلال أول وثاني أيام العيد.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في بيان صحفي، اليوم، أنَّ كل المجازر بالمحافظة، وعددها 20 مجزرًا، تستقبل المواطنين في الاستراحات المعدة لاستقبالهم والمجهزة بجميع وسائل الراحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على راحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة أو تلوث البيئة.

وأشار إلى أنَّه يجري جولة على المجازر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وشملت جولة اليوم الأول المرور على بعض مجازر المحافظة مثل مجزر محلة مرحوم بمركز طنطا، ومجزر إبيار بمركز كفر الزيات، ومجزري السنطة والجعفرية بمركز السنطة، للتأكّد من تنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث ذبحت المجازر بذبح 522 أضحية بالمجان ودون مقابل في أول أيام العيد.

يُذْكَر أنَّ محافظ الغربية أصدر قراراً يقضي بمنع إقامة الشوادر والذبح خارج المجازر وفتحها بالمجان، وتمّ الإعلان عن ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة مع تسيير سيارات بإذاعة خارجية تجوب شوارع المراكز للتنبيه بذبح الأضاحي بالمجازر بالمجان.