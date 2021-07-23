تشييع جثمان طفل غرق في نيل بني سويف

شيع أهالي قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، صباح اليوم الجمعة، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك جثمان طفل في منتصف عقده الثاني، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة شرق النيل، بعد مصرعه غرقًا قبل 24 ساعة في نهر النيل أمام قريته، واستمرار البحث عنه حتى تم العثور على جثته قرب مركز العياط بمحافظة الجيزة.

بلاغ بغرق طفل في بني سويف

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بإبلاغ الأهالي بغرق طفل في مياه النيل أمام قرية الميمون التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وكثفت البحث عن الطفل، واتخذت الإجراءات القانونية.

العثور على الطفل في العياط

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة الطفل يوسف جنيدي المغربي، 13 سنة، مقيم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى محافظة بني سويف، والذي لقي مصرعه غرقاً عندما نزح إلي المياه هرباً من حرارة الجو ولفظ أنفاسه الأخيرة غريقا لعدم إجادته السباحة، حيث جرفته المياه من مكان غرقه بقرية الميمون، حتي أتت به إلى محل العثور عليه بقرية البرغوتي التابعة لمركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من أهالي قرية البرغوتي مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص طافية بمياه النيل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة.

إنتشال جثة الطفل من نهر النيل في قرية البرغوتي

وبانتشال الجثة تبين أنها للطفل يوسف جنيدي المغربي، 13سنة، من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وباستدعاء أسرته أفادوا أن نجلهم المتوفى نزح إلى المياه هرباً من حرارة الجو ولقي مصرعه غرقاً في مياه النيل بقرية الميمون مسقط رأسه، إلا أن المياه جرفته إلي محل العثور علي جثته بقرية البرغوتي بدائرة مركز شرطة العياط، ونفوا وجود شبه جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.