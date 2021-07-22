مصرع شاب طعنا خلال مشاجرة في «زفة» بإحدى قرى بني سويف

لقي شاب مصرعه بطعنة سلاح أبيض، في مشاجرة خلال زفة حفل زفاف بقرية "فزارة" التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بحادث مقتل شاب في حفل زفاف

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة ببا يفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين خلال حفل زفاف بقرية «فزارة»، التابعة لدائرة المركز، نتج عنها وفاة شخص من طرفي الشاجرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المشاجرة نتج عنها وفاة «أحمد م.ع.س»، 35 سنة، مقيم ذات القرية، بطعنة نافذة أسقطته غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال نقله إلى مستشفى ببا المركزي.

مشاجرة تسببت في مقتل شاب بسبب رعونة سائق في زفة حفل الزفاف ببني سويف

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المشاجرة نشبت خلال حفل زفاف بالقرية، بسبب اعتراض المجني عليه على رعونة سائق سيارة مشاركة في زفة العروسين أثناء مروره من أمام مقهى بمدخل القرية، بدأت بمشادة تطورت لمشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أودت بحياته.

إيداع جثة شاب توفي في حفل زفاف مشرحة مستشفى ببا المركزي

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط عدد من طرفي المشاجرة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية منعًا لتجدد الإشتباكات بين أهلية الطرفين، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.