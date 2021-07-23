السيسي عن محور التعمير بالإسكندرية: حققنا أقل قدر من الضرر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن نكون مطمئنين أن محور التعمير بالإسكندرية تم عمله في ظروف تربة صعبة للغاية سواء في البحرية أو الملاحة، على طول 35 كيلومترا، لكن الإجراءات الهندسية التي تمت حققت أقل قدر من الضرر إذا جاز هذا التعبير، على مدى زمني كويس.

ووجَّه «السيسي»، أثناء تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، حديثه لـ الدكتور عبدالسلام رئيس المجموعة المشرفة على التأمين الفني والعلمي والهندسي لمشروع محور التعمير في مدينة الساحل الشمالي: «إحنا قولنا لازم العلامة في هذا المجال يكون حاضر معانا لحد ما ننهي الطريق، ونطمئن أنه على الأقل اللي إحنا متوقعينه هو الذي تم».