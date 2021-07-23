«قتل والده بسبب عمه».. تفاصيل جديدة في مقتل ميكانيكي بالإسماعيلية

مشادة عادية تطورت لتعنيف الأب لابنه، إلا أن الابن لم يتمالك نفسه وطعن والده بسكين المطبخ، ليتسبب في مقتله على الفور، ولتتحول جريمته إلى قضية رأي عام في محافظة الإسماعيلية، وفقد الشاب محمود ابن الـ 22 عاما أعصابه بعد انهياره واكتشافه وفاة أبيه على يده، بسبب طعنة سكين ليصاب بحالة من الانهيار ظلت لساعات بعد اكتشاف الجريمة.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة أمام النيابة العامة وأمرت، أمس الخميس، بحبس المتهم محمود إبراهيم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تقرير الصفة التشريحية للجثمان.

المتهم: الواقعة بدأت بمشادة ولم أقصد قتله

وكشفت تحقيقات فريق النيابة العامة برئاسة شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، وباشرها محمد الكاشف وكيل النائب العام بسكرتارية حسن فاروق، عن أن مشادة وقعت بين المتهم والمجني عليه داخل منزلهما بمنطقة الحكر التابعة لقسم ثان.

وقال المتهم إن المشادة وقعت بسبب خلاف بينه وبين عمه منذ شهرين، إلا انه هدد والده قبل عيد الأضحى بأنه لن يترك حقه وأنه سيحاسب عمه.

وتابع: «انتهت المشادة الأولى دون خلاف، وفي عيد الأضحى حضر عمي إلى منزلنا لذبح الأضحية الخاصة بوالدي وعمي، ولم أشاركهما فيها بسبب خلافي مع عمي».

وأضاف الشاب أن والده استدعاه ليلة الواقعة لسؤاله عن عدم مشاركته معهما في ذبح الأضحية، ليرد عليه بأنه لن يتواجد بمكان به عمه، لحين إنهاء الخلاف معه ومحاسبته.

المتهم: والدي حاول ضربي بعصا وكنت أهدده بالسكين

وصرح المتهم بأن والده حاول الاعتداء عليه بعصا، بسبب زيادة غضبه وانفعاله وتهديده لعمه، فحاولت تهديده بسكين مطبخ كانت موجودة بجواري إلا أنني أصبته.

وواصل المتهم: «اتصلت بسيارة الإسعاف لمحاولة إنقاذ والدي إلا أن رجال الإسعاف أخبروني بوفاته فور وصولهم، وبسؤولهم عن سبب الجرح، طلبت منهم أن يبلغوا الشرطة».

وألقت قوة من مباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على المتهم وتحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة والجثمان لحين وصول فريق النيابة العامة.

الجيران: الابن حسن السلوك وغير مدمن للمواد المخدرة

ونفت تحريات المباحث الجنائية وأقوال الجيران، إدمان الشاب للمواد المخدرة أو تعاطيه لأي نوع منها، مشيرة إلى أنه كان حسن السير والسلوك، خاصة وأنه الابن الأكبر للمجني عليه ويتلقى تعليمًا جامعيًا.

وقال محمد عاشور أحد جيران المجني عليه، إنه يعرف «المتهم» معرفة قوية وإنه غير متعاطي لأي مواد مخدرة، متعجبًا من ظروف ارتكاب الواقعة وقتله لوالده.

وتابع: «آخر مرة شوفته كان أمام المنزل قبل الحادث بدقائق، وربما في توقيت الحادث وكان ممسكًا بكوب شاي»، مشيرًا إلى أن الشاب لم يدخل في أي مشكلة مع الجيران ولم يتعرض لأحد بسوء نهائيًا طوال حياته.