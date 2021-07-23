 مدبولي: أنشأنا 18 كوبري ورفعنا كفاءة 6 أخرى ضمن مشروع محور التعمير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية، صاحبها عملية استيعاب لخطوط البترول الرئيسية المتواجدة بالمحافظة ومصر كلها، خلال عملية تخطيط تطوير تلك المحاور والطرق، موضحا أنه لذلك أنشأت الدولة 18 كوبري في إطار محور التعمير، حتى نستطيع أن نتعامل مع كل التحديات التي واجهتنا في عملية تطوير المحاور والطرق.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، أنه إلى جانب ذلك قمنا برفع كفاءة 6 كباري قائمة بالفعل، حتى نستطيع أن نحقق الغرض الرئيسي لهذا المشروع والمتمثل في إنشاء طريق حر بالكامل دون أن يعاني من أي إشغالات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن يصاحب كل هذا أعمال إنارة على أعلى مستوى لطريق محور التعمير، مؤكدا أن هذا الطريق سيكون نموذجا لكل الطرق الحضارية التي تعمل مصر حاليا على تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه نتيجة لمشروع تطوير محور التعمير، سيكون هناك مساحات مكتسبة ستحقق الغرض الذي تستهدفه الدولة، حتى نوفر مناطق تنموية نستطيع مستقبلا أن نستغلها في إقامة مشروعات تنموية عليها تخدم منطقة المشروع، وكذلك تكون نواة لتخطيط حقيقي وتنمية مخططة.

وأكد أنه كان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن نبدأ هذا المشروع بنهاية العام الماضي، موضحا أنهم بدأوا بالفعل فيه مع بداية يناير من هذا العام.

وأعلن أنه يتوقع بأن هذا المحور سينتهي العمل به قبل نهاية هذا العام، ليصبح مدة العمل على هذا المشروع عاما واحدا فقط.