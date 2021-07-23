«لو فلوسك خلصت في العيد».. بنوك تمنح عملاءها خدمة سحب الراتب مقدما

تنتهي غدا إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي أنفق فيها قطاع كبير من الموظفين رواتبهم في «العيديات» وشراء الأضاحي، ومن ثم تقدم عدد من البنوك خدمة سحب الراتب مقدمًا، لحصول الموظفين على جزء من راتبهم.

وتأتي خدمة سحب الراتب مقدما، كتسهيل ائتماني، وذلك لمساعدتهم في مواجهة وتغطية أي مصاريف طارئة قد تحتاج لتوافر نقدية أكثر، على أن يحصل البنك على الراتب الأصلي عند تحويله.

وفي هذا الصدد، واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض تفاصيل خدمة سحب الرواتب مقدما في عدد من البنوك.

سحب الراتب مقدمًا من بنك QNB الأهلي

يتيح بنك QNB الأهلي إمكانية الحصول على حد ائتماني يصل إلى 50% من صافي راتبك مقدمًا، مع إمكانية السحب من الحد الممنوح عبر ماكينات الصراف الآلي أو من أي فروع البنك، على أن يتم سداد المبلغ المسحوب أوتوماتيكيًا فور تحويل الراتب الشهري المقبل بالحساب الجاري، وأن مدة الحد الائتماني سنة ويمكن تجديده، كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، وألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند انتهائها.

سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي الدولي

كما يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي خدمة سحب الراتب مقدمًا بنسبة تسهيل تصل إلى 90% من قيمة الراتب الشهري الخاص بالعميل، وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه حد أقصى، دون فائدة ودون رسوم سداد، وفي حال عدم السداد يتم إقرار نسبة فائدة، على ألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند انتهائها.

سحب الراتب مقدما من بنك الإسكندرية

ويقدم بنك الإسكندرية خدمة لعملائه وهي سحب الراتب مقدما، على أن يجدد السحب شهريًا، بقيمة تسهيل تصل إلى 90% من الراتب المحول شهريًا، شرط ألا يقل سن العميل عن 21 ولا يزيد عن 65 سنة، كما أن الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 أشهر، والمطلوب للاستفادة من الخدمة صورة من بطاقة الرقم القومي، وخطاب مفردات الراتب، وفاتورة مرافق حديثة (غاز – كهرباء – تليفون) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

ويقدّم بنك مصر خدمة صرف الراتب مقدمًا، وتصل أعلى قيمة تسهيل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20.000 جنيه، وحد أدنى 500 جنيه، ويمكن سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال ذات الشهر، وسعر العائد لا يصل لـ1%، والمصاريف الإدارية 50 جنيها سنويًا، على أن يتم سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

وحدد البنك شروط لحصول العميل على الخدمة وهي أن يكون الحد الأدنى للمرتب 1000 جنيه للقطاع العام و1500 جنيه للقطاع الخاص.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، في إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر، ومفردات مرتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر، وطلب الحصول على التسهيل، وصورة بطاقة رقم قومي سارية.

سحب الراتب مقدمًا من البنك التجاري الدولي

يقدّم البنك التجاري الدولي خدمة سحب الراتب مقدمًا من البنك التجاري الدولي، بحد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه​، ويمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، ولا يوجد أي رسوم حال الإلغاء أو السداد.

وعن سعر العائد فهو يتراوح بين 18.5% حتى 23%، ويحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط، ويمكن سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.

والمستندات المطلوبة هي صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، ونموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.

سحب الراتب مقدمًا من بنك كريدي أجريكول

ويقدم بنك كريدي أجريكول خدمة سحب الراتب مقدما لـ50% من متوسط الراتب الشهري، ويجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل، للحصول على الخدمة، وجاءت قيمة الفائدة شهريًا 2%، والمصاريف السنوية من 100 حتى 150 جنيهًا، ويتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي، ويمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، في أي وقت بالشهر.

وحدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول، وهي بطاقة رقم قومي سارية، وصورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.

سحب الراتب مقدمًا من البنك الأهلي المصري

وأخيرا وفقًا للبنك الأهلي المصري، فإنه يمكن سجل الراتب مقدما بقيمة التسهيل تصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20 ألف جنيه، ونسبة فائدة أسعار هامشية، على ألا يقل سن العميل المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 65 سنة عند انتهائه.