السيسي عن محور التعمير: قادر على استعياب الحركة لـ20 سنة قادمة على الأقل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصيانات الدورية والطبيعية سيتم تنفيذها أثناء عمليات الهبوط في محور التعمير بالإسكندرية وستتم معالجتها، وهذا يُعد أمرا مقبولا، «يبقى الطبقة الأخيرة من المحور متتعملش، إحنا ماشيين في 15 كيلو إضافيين غربًا، هانبقى محتاجين نستمر بنفس مسار العمل ده والمتابعة دي لحد ما نخلص باقي الـ50 كيلو».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل» بمحافظة الإسكندرية، «حبيت أطرح ونطمئن على المسار اللي إحنا ماشيين فيه، لما طُرح هذا المشروع كان المطروح هو 3 حارات، وعشان نحل مسألة مؤقتة بنعمل موضوع يحل مسألة مستقبلية، ويبقى قادر على استعياب حركة على الأقل العشرين سنة الجايين».

وتابع: «الجهد الهندسي اللي بيتعمل، قد يعتقد الكثير مننا إن تكلفته قليلة، وعدد السنين اللي بيتعمل فيها محور زي ده يعد شيئا جديدا، إحنا بنقول هنخلصه السنة دي».