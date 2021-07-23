مصاريف فتح حساب جاري في 5 بنوك.. تبدأ من 30 جنيها

تعلن البنوك من وقت لآخر، فتح حسابات للمواطنين بعضها يكون مجاني والآخر بمصاريف إدارية، وتتيح لعملائها فتح حساب جاري داخلها بخطوات وشروط بسيطة.

فتح الحساب بصورة بطاقة الرقم القومي

وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنوك تسمح بفتح حسابات التوفير للعملاء الجدد بصورة الرقم القومي سارية، مع إصدار بطاقة خصم مباشر للتعامل على ماكينات الصراف الآلي بالسحب والإيداع، مشيرة إلى أن أهناك اختلاف في مصاريف فتح حسابات التوفير والحد الأدنى لفتح الحساب من بنك إلى آخر، ومن نوع حساب إلى آخر.

وتقدم البنوك أنواعًا مختلفة من الحسابات، مثل حساب توفير عادي أو للشباب أو لأصحاب المعاشات أو حسابات جارية، ويستخدم لإصدار دفتر شيكات أو للحصول على قرض.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل فتح حسابات التوفير في 5 بنوك تعمل فى السوق المصرية.

مصاريف فتح حساب جاري في البنك الأهلي المصري

قالت المصادر إن الحد الأدنى لفتح الحساب في البنك الأهلي هو ألف جنيه، ومصاريف فتح الحساب لن تزيد على 84 جنيهًا، مصاريف كارت الخصم المباشر نحو 50 جنيهًا، أما مصاريف دورية كشف الحساب، تبلغ 60 جنيهًا تتراوح ما بين 30 جنيهًا كشف حساب و30 جنيهًا مصاريف خدمة حساب.

تعرف على مصاريف فتح حساب جاري فى بنك مصر

وأشارت المصادر إلى أن الحد الأدنى لفتح الحساب في البنك يبلغ نحو 1500 جنيه، ومصاريف فتح الحسابح 30 جنيهًا، أما مصاريف كارت الخصم المباشر 30 جنيهًا، وأخيرًا مصاريف دورية كشف الحساب نحو 55 جنيهًا كل 3 أشهر.

تعرف على مصاريف فتح حساب جاري في بنك القاهرة

وأشارت المصادر إلى أن الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك القاهرة، يبلغ نحو 1000 جنيه، ومصاريف فتح الحساب نحو 40 جنيهًا، ومصاريف كارت الخصم المباشر 40 جنيهًا، أما مصاريف دورية كشف الحساب 55 جنيهًا كل ثلاثة أشهر.

مصاريف فتح حساب جاري في البنك التجاري الدولي

وأوضحت المصادر أن الحد الأدنى لفتح الحساب، 20 ألف جنيه، ومصاريف فتح الحساب 50 جنيهًا بالإضافة إلى جنيه دمغة، ومصاريف إصدار كارت دبت: 50 جنيهًا إصدار، ويتم تجديده سنويًا بنفس القيمة ودورية كشف الحساب: تبلغ 100 جنيه سنويًا.

مصاريف فتح حساب جاري فى بنك الإمارات دبي الوطني

الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك الإمارات دبي الوطني 5 آلاف جنيه، والحد الأدنى لرصيد الحساب لاستحقاق فائدة: 5 آلاف جنيه دون ذلك لا يستحق أي عائد، ومصاريف فتح الحساب لأول مرة: تبلغ 50 جنيهًا، مصاريف إصدار دبت كارد: 30 جنيهًا الكارت العادي ويتم تجديده 50 جنيهًا مع نهاية مدة الكارت، دورية كشف الحساب تتراوح بين 5 جنيهات، أو 30 جنيها حسب شهري أو ربع سنوي.