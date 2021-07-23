«حماية المستهلك» يحذر التجار غير الملتزمين من رفع الأسعار دون داع

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عمل الجهاز بكامل طاقته بجميع المحافظات، للتأكد من تواجد المواد البترولية بكل محطات الوقود وعدم وجود تكدسات بها، وأن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار، حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة.

وقال «حسام الدين» إن مفتشي الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية منتشرون في جميع الأسواق بكل المحافظات، للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار في محاولة لرفع الأسعار، والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل الانتقال.

وأضاف رئيس الجهاز أن مفتشي إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار في رفع أي أسعار سواء للمواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال، خاصة وأن الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين لا تؤثر عليها مطلقًا.

وتابع أيمن حسام الدين أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي، بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات، تتابع كل المتغيرات التي تطرأ على حركة انسياب السلع ونقل البضائع، بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

وأهاب بالمواطنين التعامل بطريقة إيجابية والإبلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار دون مبرر، سواء في المواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال، وأن العاملين بالجهاز متواجدين بالأسواق بجميع المحافظات لتلقي أي بلاغ والتعامل معه فورًا من خلال الرقم المختصر 19588 من أي خط أرضي أو بإرسال رسالة على «الواتس آب» 01577779999 أو الإبلاغ عبر صفحة جهاز حماية المستهلك الرسمية.