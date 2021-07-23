السيسي: «مفيش مشروع بيتعمل في مصر إلا وأنا متابعه وشايفه كويس»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروع محور التعمير بالإسكندرية، فقال «وجهات النظر الهندسية فنيًا مقدرش أتكلم فيها، كل واحد هيدافع عن وجهه نظره، خلي بالكم بنجيب رجالة تشتغل معانا ونضع فيها الثقة بمشاريع بتتكلف عشرات المليارات ويمكن مئات المليارات كمان».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية: «بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تبقى الأمور واضحة، من النادر لما نجد ناس تقدر تحقق لنا اللي إحنا عاوزينه، أنا متابع حاجتي كويس، مفيش موضوع يتعمل في الدولة المصرية إلا لما أنا شايفه كويس على قد ما أقدر، ومتابعة على قد ما بعرف».