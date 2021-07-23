السيسي: سنغير واقع الإسكندرية.. «وبنعمل مشروعات لـ 100 سنة قدام»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه حال عدم درايته الفنية بأحد المشروعات، يجلب متخصصين ليعبروا عن رأيهم في هذا المشروع، «عشان كلامهم الفني هيبقى هو الأولى، إحنا بنصرف كتير في المشروعات، يعني مشروع الدلتا الجديدة سيتكلف حوالي 150 مليار جنيه، هل الكلام ده بيتم قبل كده؟».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، «بنعمل طرق الدلتا الجديدة ونخش نعمل العلمين الجديدة 7 أو 8 حارات وطريق الضبعة 7 أو 8 حارات ويبقى فيه تخطيط لشبكة الطرق اللي تغطي الدلتا الجديدة».

وتابع: «إحنا بنعمل لـ 100 سنة قدام، إحنا بنسعى لتغيير واقع الإسكندرية، بنعمل المشروعات على بعضها، النهارده لما أقول القوس الشرقي والغربي ونقول نكمل المحمودية لحد نهايته يعني 50 كيلو إضافيين فوق الـ 25 كيلو بتاع المحمودية، طب الـ 75 كيلو كانوا فين؟».