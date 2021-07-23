السيسي: حجم التجاوزات على محور التعمير بالإسكندرية.. «كبير جدا»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم التجاوزات الموجودة على محور التعمير بالإسكندرية، والترع التي نحاول تطويرها، كبير جدًا، قائلًا: «الناس حاطة على أراضي حرم الترع مساكن بالآلاف، إحنا بنعوض الناس دي بـ2 مليار جنيه، رغم أننا منعرفش المساكن اتعملت امتى، لكنها اتعملت».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية: «ده كله بنعمله عشان نرجع تاني نخلي حرم الترعة ده كويس، ونعمل طريق مناسب من أول الإسكندرية لحد البحيرة، حجم الأموال اللي بينفق كبير جدا».