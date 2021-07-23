غرق 5 شباب في شواطئ دمياط بينهم شقيقان.. «راحت فرحة العيد»

تعرض 5 أشخاص للغرق في محافظة دمياط، اليوم رابع أيام عيد الأضحى، لتتحول فرحة أسرهم بالعيد إلى فاجعة بفقدان هؤلاء الشباب الذين يبلغ عمر أكبرهم 23 عاما.

وأكد اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر السياحية، أنه تم انتشال 4 ضحايا بالقرب من شاطئ 33 برأس البر، حيث نزل الضحايا في غير مواعيد العمل الرسمية بعد توقف العمل بالشاطئ والتحذير بعدم النزول سوى في مواعيد محددة يكون متواجدا فيها رجال الإنقاذ، وأن الـ4 غرقى من محافظة الدقهلية نقلوا لمستشفى رأس البر المركزي واستلم ذووهم الجثث بعد الانتهاء من الإجراءات.

وكان بلاغ قد تلقته شرطة النجدة يفيد بتعرض 4 للغرق وتم إخطار قوات مباحث قسم شرطة رأس البر برئاسة العميد عمرو الفداوي مأمور قسم شرطة رأس البر، لاتخاذ اللازم قانونا وتم الدفع بعربات الإسعاف لنقل الضحايا للمستشفى.

مصادر لـ«الوطن»: 5 وفيات غرقى بشواطئ محافظة دمياط

كشفت مصادر لـ«الوطن»، إجمالي عدد من تعرضوا للغرق في الساعات الأولى اليوم بشواطئ رأس البر ودمياط الجديدة 5 وتم انتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفيات اليوم الواحد برأس البر والأزهر الجامعى بمدينة دمياط الجديدة.

2 أشقاء ضمن الوفيات

وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، عن بياناتهم وهم كالتالى «أحمد المهدى 23 عاما وشقيقه أدهم المهدي 16 عاما وتم انتشالهما من شاطئ 77 بمصيف رأس البر.

وتم انتشال عمر مسعد 16 عاما من شاطئ 9 بمصيف رأس البر كما تم انتشال جثمان شاب مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 18 عاما من شاطئ 63 برأس البر.

وتم انتشال جثمان شاب مجهول الهوية أيضا يبلغ من العمر نحو 17 عاما من خلف شركة الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة.

وكانت بلاغات قد تلقتها نجدة دمياط تفيد تعرض 5 شباب للغرق في مواعيد متفرقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وأخطرت الأقسام الشرطية التابع لها مع قوات حرس الحدود، وتم انتشال الجثامين ونقلهم إلى المستشفيات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصاريح الدفن بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتم إخطار ذويهم وتم تسليم الجثامين لهم تمهيداً لدفنهم.

وتمكن رجال الإنقاذ بمصيف رأس البر، أمس، من إنقاذ 51 حالة من الغرق، كما تم تسليم 350 طفلاً تائهاً إلى ذويهم، وغادروا جميعاً الشاطئ بسلام.

ويهتم كثير من المواطنين بالتوافد على مصيف رأس البر، لقضاء إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.