رأس البر تناشد زائريها بعدم نزول مياه البحر بسبب ارتفاع الأمواج

ناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر المصطافين ورواد المدينة عدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج وشدة سحب المياه، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات فريق الإنقاذ وإدارة الشاطئ حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.

وتمكن رجال الإنقاذ بمصيف رأس البر، أمس، من إنقاذ 51 حالة من الغرق، كما تم تسليم 350 طفلاً تائهاً إلى ذويهم، وغادروا جميعاً الشاطئ بسلام.

ويهتم كثير من المواطنين بالتوافد على مصيف رأس البر، لقضاء إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.

4 شواطئ عامة وشاطئ خاص بمصيف رأس البر

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، هي «101، 63، 77، و51»، وشاطئ واحد خاص بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، إضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقًا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر، في هذه الشواطئ ما بين 100 لـ250 جنيهاً، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق «شتيجنبرجر»، يكون له تسعيرة خاصة به وفقاً لما أكده علي كامل منصور، رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة.