أسعار شقق وشاليهات وفنادق رأس البر في عيد الأضحى: تصل لـ2000 جنيه

يهتم الكثير من المواطنين، بالبحث عن أسعار شقق مصيف رأس البر 2021، لقضاء إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة.

وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق المعماري المتميز، ومع مرور يومين على عيد الأضحى شهدت الأسعار ارتفاعًا في أسعار الشقق بسبب استغلال السماسرة.

وتقدم «الوطن»، أسعار شقق وشاليهات المصيف في رأس البر 2021 خلال إجازة عيد الأضحى بعد زيادة أسعارها

أسعار المصيف في رأس البر.. 12 ألف شقة سكنية مفروشة

ويقول علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت السياحية بمنطقة الدلتا ومدن القناة، وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدينة رأس البر تضم 4 شواطئ عامة، هي الشواطئ أرقام «101، و63، و77، و51»، وشاطئ واحد خاص بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، إضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

أسعار المصيف في رأس البر.. شاليهات

وتضم مدينة رأس البر عددًا من الشاليهات والشقق المفروشة للإيجار اليومي والمجهزة بجميع الأجهزة الكهربائية، وتتراوح أسعارها لليوم الواحد، خلال إجازة العيد ما بين 800 إلى 2000 جنيه، وتختلف الأسعار حسب الموقع، إذا كان داخليًا بمحيط الأسواق، أو صف أول بحر، حيث زادت الأسعار بمعدلات كبيرة تزامنًا مع إجازة العيد.

أسعار المصيف في رأس البر 2021.. الفنادق

ويضم مصيف رأس البر نحو 33 فندقًا شعبيًا وسياحيًا، بين ثلاث وأربع وخمس نجوم، وتبدأ أسعار الثلاث نجوم من 400 إلى 800 جنيه في الليلة، والسياحي من 1000 إلى 1200 جنيه، أما في فندق شتيجنبرجر فيبلغ سعر الغرفة الواحدة في الليلة 2500 جنيه، خلال إجازة العيد.

أسعار المصيف في رأس البر 2021.. الشواطئ

وتحتوي مدينة رأس البر على 4 شواطئ عامة، ويكون الدخول فيها بالمجان، دون شماسي أو كراسي، إضافة إلى شاطئ واحد خاص بأحد الفنادق.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر 2021، في باقي الشواطئ ما بين 100 لـ250 جنيهًا، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق شتيجنبرجر، يكون له تسعيرة خاصة به.