«رأس البر»: إعادة 104 أطفال تائهين لذويهم بالأمس عبر خيم مخصصة

قال وليد الشهاوي، المشرف العام على الشواطئ ونائب رئيس مجلس مدينة رأس البر، إن استعدادات المدينة لاستقبال المواطنين كانت مسبقة قبل بدء إجازات العيد، بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي هذا السياق تم تكثيف الخدمات على الشاطئ والخاصة بالنظافة العامة.

وأضاف «الشهاوي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «هذا الصباح»، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الخدمات على الشواطئ والنظافة العامة تعمل بشكل دوري ودائم على مدار الساعة، وفي هذا لإطار تم تكثيف خدمات الإنقاذ البحري بالمعدات البحرية، «عندنا 7 لانش سريع و32 موتسكيل مائي موزعين بطول الشاطئ وهناك مرور دائم بنظام دوري على الشط».

وأوضح أنه تم تخصيص 4 خيم للتحفظ على الأطفال التائهين من والديهم، موزعين على الشواطئ، كما تتواجد 4 سيارات إسعاف متمركزة بداخل الشواطئ، لإنقاذ أي حالة مرضية من بين المصطفين، «فيه حالات بتتسعف في الشط، وفيه حالات بنوجهها للمستشفيات وهما المستشفى المركزي ومستشفى 107».

وأكد أن هناك 30 كافيتريا موزعين على الشاطئ على مسافة 3 كيلو متر، لافتا إلى أنه وبالنسبة للأشخاص التائهين من ذويهم فيتم التنسيق بين الفرق العاملة في ذلك الإطار بأجهزة لاسلكية للتواصل مع ذويهم، «إمبارح وصل عدد الأطفال التائهين 104 أطفال، ومع نهاية اليوم تم تسليم الجميع لذويهم».

وتابع: «بالنسبة للزحام، فالأماكن المزدحمة بنحاول نوسع الطرق فيها، ونزيد التوعية للناس وتيسير الأمور حتى لا يحدث تزاحم بين المواطنين».