القصة الكاملة لاختلاس 4 موظفين بشركة الكهرباء 2 مليون جنيه

عصابة مكونة من 4 أفراد، استحلت مال إحدى شركات الكهرباء الموجودة بشمال القاهرة التي يعملون بها، وقرروا اختلاس الأموال الخاصة بها وجعلها في جعبتهم عن طريق التلاعب بفواتير استهلاك الكهرباء ذات القيمة المرتفعة وذلك عن طريق قيامهم بسحب العديد من الفواتير وإلغائها ثم الاتفاق مع محصلي المرور على تحصيل تلك الفواتير واقتسام قيمتها فيما بينهما دون القيام بتوريدها إلى خزانة الشركة، واتخذوا عدة سُبل تمكنوا من خلالها من اختلاس العديد من الفواتير.

إلغاء قيم الفواتير من على النظام الإلكتروني للشركة

تمثلت تلك الجريمة في إلغاء المتهمين بعض فواتير الكهرباء مستحقة التحصيل وتحصيلهم للفواتير من المشتركين والاستيلاء على قيمتها، بالإضافة لتعديل القيمة الخاصة ببعض الإيصالات وتقسيطها وسداد المشترك بعض الأقساط ثم إلغائها من على النظام الإلكتروني المعمول به داخل الشركة ثم تحصيلها من المشتركين.

اختلاس 2 مليون جنيه

لاحظت الشركة التي يعملون بها تلاعبا في بعض الفواتير فأبلغت قسم شرطة المرج، وبعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة دلت على صحة تقرير اللجنتين المشكلتين من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر وخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة من اختلاس المتهمين مبلغا ماليا حوالي 2.5 مليون جنيه، من خلال استغلال طبيعة عملهم وسحب فواتير مباشرة من على قوائم أول مرور والتوقيع عليها قبل تسليمها لمراجعي التحصيل والتوقيع عليها بالاستلام على الأجندة الخاصة بهم، وعمل فيش وهمية بدون مذكرات سحب.

اعتراف المتهمين والسجن المؤبد لهم

وبسؤال المتهمين خلال التحقيقات أقروا باختلاسهم أموال من الشركة تخطت الـ2 مليون جنيه، وثبت بتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة وجود فروق توريد وفروق حسابات على المتهمين، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، التي قضت بالسجن المؤبد للمتهمين الأربعة.