حالات تحرم أصحاب المعاشات من التقديم بمبادرة البنك المركزي للتمويل

تعد مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، حيث تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وتبلغ قيمة القسط الشهري ضمن مبادرة التمويل العقاري، للحصول على شقة لمحدودي الدخل في 2021، حوالى 1027 جنيها، ويحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.

وأتاحت مبادرة التمويل العقاري، فرصة لأصحاب المعاشات للاستفادة من المبادرة سواء لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل، بعد استيفاء شروط أخرى بجانب شروط المبادرة الأساسية.

ويتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن الحالات التي تمنع أصحاب المعاشات من الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

وتتمثل الحالات التى تمنع أصحاب المعاشات من الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، أن يتعدى عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، في نهاية القرض 75 عاما.

وألا يقوم المتقدم للاستفادة من المبادرة، بسداد 40% من قيمة الوحدة مقدما، والذي يعد شرطا أساسيا للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

كما تختلف عدد السنوات المتاحة للتقسيط بالنسبة لأصحاب المعاشات، عن الفئات الأصغر سنا، وبالنسبة لأصحاب المعاشات يتاح لهم تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية للأفراد من أصحاب المعاشات حتى 15 عاما، عكس الفئات الأصغر سنا، الذين يتاح لهم سداد باقي ثمن الوحدة على 30 عاما.

وتشترط مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة، وكاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، وألا يكون عليها أي مخالفات.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.