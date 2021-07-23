مدير النادي الاجتماعي بالغردقة: رفعنا سعر تذكرة الشاطئ لمواجهة الزحام

قال أشرف فؤاد مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، إن مجلس الإدارة قرر رفع قيمة تذكرة دخول الشاطئ من 30 إلى 50 جنيهًا، يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، بتصديق من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر؛ لتخفيف التكدس والزحام نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على شاطئ النادي.

وأكد أشرف فؤاد أن إدارة النادي استجابت لعدد من أعضاء الجمعية العمومية بخصوص شكواهم من التكدس والزحام، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك وارتفاع درجة الحرارة َوتوافد المواطنين على شاطئ النادي.

وأوضح فؤاد أن مجلس إدارة النادي الاجتماعي، اتخذ قرارا برفع قيمة تذكرة الدخول الشاطئ إلى 50 جنيها بدلًا من 30 جنيها، وصدق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على قرار مجلس الإدارة خلال العطلة الأسبوعية كل يوم جمعة.

جدير بالذكر أن النادي الاجتماعي بالغردقة، يضم أكبر الشواطئ العامة بالمدينة الساحلية، ويقع في قلب المدينة ويضم أكثر من خمسة آلاف عضو، والدخول مجاني للأعضاء وتبلغ سعر تذكرة للفرد 30 جنيهًا لغير الأعضاء ويعد المتنفس الوحيد للمواطنين بمدينة الغردقة ويدار بمجلس إدارة معين من قبل محافظة البحر الأحمر، ويمتد لمئات المترات ويحوي مئات الكراسي وعشرات الشمسيات وعددًا من المحلات التجارية والكافتيريات.