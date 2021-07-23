مصر للطيران.. تسيير 92 رحلة لمختلف الدول في الـ24 ساعة الماضية

سيرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم السبت، 92 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية لمختلف دول العالم، تقل على متنها مسافرين من جنسيات مختلفة، و29 رحلة داخلية إلى كل من «أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب، ومرسى علم»، و4 رحلات للشحن الجوي، وأقلت جميع هذه الرحلات على متنها 8288 مسافرا.

ونجحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران في تسيير 71 رحلة جوية خلال ثالث أيام عيد الأضحى، أمس الخميس، بمعدل 51 رحلة دولية و17 داخلية، و3 رحلات شحن جوي، وعلى متنها نحو 6166 مسافرًا من جنسيات مختلفة.

رئيس «مصر للطيران» يتفقد مطار برج العرب

ومن الجدير بالذكر، كان الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة «مصر للطيران»، تفقد أمس الخميس، مطار برج العرب الدولي، من خلال حضور اللواء علاء نبيل مدير المطار، ويأتي ذلك في إطار التوجيهات من جانب الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لمتابعة الحركة الجوية داخل المطارات المصرية، في ضوء ما تشهده مختلف المطارات المصرية من كثافة في أثناء التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى.

وخلال هذه الزيارة، أشاد الطيار عمرو نبيل بالجهود التي يقوم بها مختلف العاملين داخل مطار برج العرب الدولي، والتي تشرف على كل من خدمة الركاب وتسهيل إجراءات سفرهم إلى مختلف دول العالم.

وكان رئيس «مصر للطيران»، توجه بالتهنئة إلى إدارة المطار، بعد حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي الخاصة بالسفر الآمن، من المجلس العالمي للمطارات ACI، وهو ما يعكس مستوى الالتزام من جانب المطار بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى التعليمات الصحية التي تتعلق بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، على جميع مرتادي المطار مع عملاء شركة مصر للطيران.