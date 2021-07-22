أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-7-2021 في مصر

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن سجلت ركودًا في حركة البيع والشراء، وذلك نظرًا لتزايد القوة الشرائية من المواطنين لشراء اللحوم الحمراء.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الخميس الموافق 22 يوليو، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 30 و31 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

فيما سجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة اليوم الخميس، نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ويتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الخميس، بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

كما وصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، كما بلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل إلى نحو 2.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

كما يصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.