محافظ أسوان: لا زيادة في تعريفة سيارات الأجرة والسيرفيس

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وسيارات التاكسي وعدم وجود أي زيادة بها، لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وأكد محافظ أسوان، أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسي، يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقي البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955.

ويذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، حركت أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

على جانب آخر، في إطار احتفال محافظة أسوان بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو، وسط حضور جماهيري كبير وفرحة الأهالي، شهدت بلازا درة النيل بعد تطويرها وتجميلها، عروضا لفرق الفنون الشعبية والكورالية بالتعاون مع مديرية الثقافة.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بفتح درة النيل أمام المواطنين والزائرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استضافة فرقة أبوسمبل للفنون الشعبية وفرقة كورال الأطفال لتقديم فقرات فنية وتراثية، والأغاني الوطنية والحماسية، بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان.

ويذكر أن بلازا درة النيل، تأتي ضمن مشروع التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان، وتشمل ميدان المحطة والسوق السياحي القديم، لتصبح المتنفس الطبيعي أمام العائلات والأسر والمواطنين لقضاء أوقات سعيدة وللاستمتاع بجمالها.