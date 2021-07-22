محافظ أسوان: توزيع 2750 كيلو لحوم و4500 شنطة بمبادرة «الناس لبعضهم»

واصلت محافظة أسوان مبادرتها الرائدة «الناس لبعضهم» اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي خلال عيد الأضحى، في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت المبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بتوزيع 2750 كيلو لحوم، كما تم حصر الحالات الأكثر احتياجاً لتوزيع 4500 شنطة مواد غذائية، مهداة من مؤسسة العربي للتنمية، وذلك في إطار جهود محافظة أسوان لإدخال الفرحة على الفئات والأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أنه بالتوازي مع أعمال مبادرة «الناس لبعضهم»، يجري تجهيز 16 عروسة من اليتيمات وغير القادرين، بالإضافة إلى تركيب وإنشاء أسقف لـ34 منزلاً في قرى ونجوع مركز أسوان، ممن أضيروا من تهدم أسقف منازلهم نتيجة إصابتها بالنمل الأبيض، أو بسبب تقادم هذه المنازل، لافتاً إلى أن المصداقية والشفافية في تنفيذ أعمال الخير ساهم في دعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب الدور الحيوي الذي يقوم به مستشفى أسوان الجامعي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ والمشرف العام على مبادرة «الناس لبعضهم»، أنه لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، تم تقديم مساعدات عينية، وأيضاً المساهمة في دعم المشاريع التنموية متناهية الصغر، حتي تستطيع الأم المعيلة من مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وتوفير حياة لائقة لها تماشياً مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكدت على أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً لأبنائنا من ذوي الهمم، حيث قدمت الدعم لهم، سواء عن طريق تركيب أطراف صناعية، أو توفير كراسي متحركة، علاوة على توفير كراسي متحركة مخصصة للأطفال الذين يعانون من الشلل الرباعي، وكذا تقديم جلسات العلاج الطبيعي لهم بالمجان، فضلاً عن توفير أسرة ومراتب طبية لحمايتهم من قرح الفراش.

كما أشارت إلى أن المبادرة وفرت القيمة المالية لروشتات علاج لعدد 56 من أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلي توفير ألبان لعدد من الحالات من الأطفال المبتسرين حديثي الولادة.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه منذ إطلاق مبادرة «الناس لبعضهم»، تحت رعاية محافظ أسوان، في مارس 2020، فتحت مستشفيات جامعة أسوان أبوابها لتلك المبادرة، لما لمسته من صدق في عرض الحالات الإنسانية، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية من كشف وفحوصات وأشعه بمختلف أنواعها، مع إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، بالتنسيق مع الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي للمستشفيات.

وأوضح أنه تم التعامل مع 750 حالة مرضية، تم تحويلها من المبادرة، حيث تم الكشف عليها بالعيادات الخارجية في مختلف التخصصات، كما تم إجراء التحاليل الطبية لـ275 حالة، علاوة على إجراء العمليات الجراحية لـ45 حالة بالمجان، في إطار دعم مستشفيات جامعة أسوان للحالات المرضية الأكثر احتياجاً.