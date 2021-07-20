محافظ أسوان يزور نقيب الأشراف في المستشفى: يقيم بعناية جراحة التجميل

قام اللواء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بزيارة المستشفى الجامعى، عقب ادائه لصلاة عيد الأضحى، مباشرة، ليطمئن على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف، رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والإسلامى، نقيب الأشراف بأسوان، والذى تعرض لحادث سير، نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وأصابات في الصدر والبطن، وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم .

واطمأن المحافظ على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى، وتفقد المرضى داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم، رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان.

المحافظ يؤدى صلاة العيد في مسجد «بدر»

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية، بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية .

وألقى الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد، داعياً الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.

توزيع هدايا على المصلين

وزع المصلون أطباق الأرز باللبن والحلوى والشيكولاتة بمسجد السلام بمنطقة سوق الخميس بحي غرب المدينة، وحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، وحرص المصلون على عدم اصطحاب الأطفال تنفيذا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.