الحبس والغرامة عقوبة امتهان مهنة "السايس" بدون رخصة

استهدف قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، الذي وافق عليه البرلمان فى جلساته الأسبوع الماضي، تنظيم عمل السايس، وذلك للحد من المشكلات التى يشهدها الشارع المصرى يوميا، بسبب امتهان كثير من الأفراد لهذه المهنة.

وتضمن القانون الجديد، عقوبات شملت الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.

يستهدف القانون الجديد، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق، والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

وينظم القانون الجديد، تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط، ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدد القانون الجديد، توصيف لمهنة السايس، وهو كل منادي للسيارات، كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية، الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.