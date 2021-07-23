إصابة ابن سيرين عبد النور بحمى التيفويد

أعلنت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، مساء اليوم، عن إصابة ابنها كريستيانو بحمى التيفويد.

ونشرت سيرين مقطع فيديو عبر «استوري» موقع «إنستجرام» بصحبة ابنها، وحذرت جمهورها من المرض قائلة: «بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفويد، تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية».

وتابعت سيرين: «أعراض المرض هي حمى شديدة، صداع، إمساك وإسهال».

إصابة والد سيرين بفيروس كورونا

وأعلنت سيرين عبد النور، عبر حسابها الخاص بـ«تويتر» في يناير الماضي، عن إصابة والدها بفيروس كورونا، ورفض إحدى المستشفيات في لبنان استقباله، رغم شعوره بضيق تنفس.

وكتبت «سيرين» في تغريدتها: «أمس والدي حس بضيق نفس نزل على الطوارئ طلبو منو يبقى برا والسبب كان خوفا عليه. قالت له الممرضة إذا كان موضوع ضيق نفس روح على بيتك وتواصل مع دكتورك يهتم فيك من بيتك. اعتبرني متل بنتك واسمع نصيحتي ما تبقى بالمستشفى هون خطر عليك. المستشفيات مليانة مرضة ⁧‫كورونا‬⁩ ⁧‫أعلنوا الإقفال التام».

سيرين في إعلان دعائي

وظهرت اللبنانية سيرين عبد النور، خلال رمضان 2021، بإعلان دعائي لإحدى شركات السيراميك، حيث أطلت مرتدية فستانا أحمر شيفون مع تسريحة شعر كلاسيكية، مع المكياج الخفيف وأيضًا الإكسسوارات الذهبية التي تماشت إلى حد كبير مع فكرة الإعلان.

واكتفت سيرين عبد النور، بالظهور في الإعلان دون غناء لتعتمد على إطلالتها الخلابة التي عكست جمالها وأناقتها.

وبهذا انضمت سيرين عبد النور لعدد من نجوم لبنان الذين شاركوا في إعلانات رمضان 2021 من بينهم الفنان اللبناني راغب علامة.

وشاركت مؤخرا سيرين خلال المسلسل اللبناني «دانتيل» من بطولة: سيرين عبد النور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين، ومن إخراج المثنى صبح.