صعوبة التعرف على هوية ضحيتي «حادث انفجار السيارة BMW» بسبب تفحمهما

قالت مصادر أمنية إنه حتى الآن لم يتم التعرف على هوية رجل وطفل لقيا مصرعيهما وتفحمت جثتاهما في حادث مروري على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وأضافت المصادر أن رجال المعمل الجنائي يعملون على فحص السيارة بعد تفحمها لمحاولة الوصول إلى أي رقم خاص بالسيارة للكشف عليها ومحاولة الوصول إلى بيانات بشأن الضحيتين.

وقالت المصادر إنه لم يتم العثور على أي بيانات أو بطاقات هوية داخل السيارة بسبب تفحمها بالكامل وتفحم الجثتين بداخلها.

وتسبب انفجار سيارة ملاكي ماركة BMW في وفاة شخصين داخل السيارة بعد انقلاب السيارة بوصلة طريق أبو سلطان بدائرة مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

ونجح رجال الإسعاف في استخراج جثامين لشخصين أحدهما يرجح أنه في الثلاثينيات من العمر والآخر لطفل يرجح أنه في الخامسة عشرة من العمر.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بعد محاولات من المواطنين.

وبحسب المعاينة الأولية فإن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، ما تسبب في انفجار إطار السيارة الأمامي وعدم قدرته على السيطرة على السيارة وانقلابها.

وارتطمت السيارة بالحاجز الموجود على جانبي الطريق، ما أدى إلى انقلاب السيارة في منطقة منخفضة من الطريق واشتعال النيران بها.

وحاول الأهالي السيطرة على الحريق في بدايته باستخدام طفايات الحريق إلا أن انفجار خزان الوقود تسبب في زيادته بشكل كبير واشتعال النيران في السيارة بالكامل.

وقال محمد عبد العزيز أحد شهود العيان «كان مشهد صعب وصفه نعلم أن بالداخل شخصين ولا يستطيع أحد الاقتراب من النار بسبب قوتها وبسبب انفجار خزان الوقود».

وتابع أن المواطنين حاولوا إلقاء الرمال على السيارة لمحاولة السيطرة على الحريق إلا النيران كانت أشد ولم يستطع السيطرة عليها سوى سيارات الإطفاء.

وتحفظت الشرطة على السيارة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات فيما بدأ فريق من المعمل الجنائى في فحص السيارة لمعرفة سبب انقلابها واندلاع الحريق بها.