بعد 3 أيام من طرحه.. كليب «صعبة» لتامر حسني يحقق 14 مليون مشاهدة

حقق كليب المطرب تامر حسني «صعبة» على موقع «يوتيوب»، 14 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحه.

كليب أغنيه «صعبة» لتامر حسني

وحقق كليب أغنيه صعبه لتامر حسني أعلى نسبة مشاهده منذ توقيت طرحه، قبل ثلاثة أيام، عبر قناة تامر حسني على «يوتيوب»، حيث حقق في أول 7 ساعات من طرحه نصف مليون مشاهدة، وحقق بعد مرور 24 ساعة 3 ملايين مشاهدة.

«صعبة» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير، ومهندس ديكولا محمد مصطفى، وإنتاج حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وإخراج تامر حسني.

كلمات أغنية «صعبة»

وتقول كلمات الأغنية:

في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام

ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام

عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة

حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز

أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا

بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لعبة

جامدة، جامدة في الجمال والحسن

جامدة، إنت عاملة ضجة لا مينفعش

الكلام ده إنتي صعبة، وجودك في الحياة

حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر

نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر

القلوب ما شاء الله إنتِ صعبة نار في قلبي

نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك

وأحيا المطرب تامر حسني، مساء الأربعاء الماضي، حفلا غنائيا ضخما، ضمن موسم الماسة لصيف 2021، وسط العديد من عوامل الإبهار التي نالت إعجاب الجمهور طوال تواجده على خشبة المسرح.

وخلال الحفل، غنى تامرحسني عددا من أغانيه المميزة الشهيرة منها «كل مرة»، «وأنا ولا عارف»، و«أكتر حاجة»، و«كفاياك أعذار»، وغيرها.