بسبب توك توك.. مشاجرة بين عائلتين تتسبب في تحطيم نوافذ مسجد بأسيوط

كشفت الجهات المختصة تفاصيل مشاجرة بين عائلتين بمحافظة أسيوط بسبب ركن «توك توك» وتسببت فى تحطيم عدد من نوافذ أحد المساجد بمركز القوصية، وتمكنت القرات من ضبط طرفي المشاجرة.

جاء في التحريات أن بداية الواقعة بتداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن حدوث مشاجرة بين عائلتين بمحافظة أسيوط وتراشق طرفيها بالحجارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بحدوث مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية طرف أول عدد (4) أشخاص «محددين»، طرف ثانى عدد (5) أشخاص «محددين» ، وذلك على أثر حدوث مشادة كلامية بين عدد من أطراف العائلتين لاعتراض أحد الأشخاص من الطرف الثاني على قيام أحد أفراد الطرف الأول بركن توك توك بالشارع العام مما أعاق حركة المرور، وعلى أثر ذلك قام الطرفان بالتراشق بالحجارة واحتماء البعض منهم داخل مسجد كائن بذات العنوان بين منازل العائلتين، الأمر الذى أدى إلى تحطم عدد من نوافذ المسجد وإصابة عدد (4) أشخاص من الطرفين بسحجات وكدمات بالجسم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.