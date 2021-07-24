عاجل.. «كركوك» تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بـ «الفطر الأسود»

سجلت محافظة «كركوك» شمال العراق، أول حالة وفاة معلنة جراء الإصابة بالفطر الأسود، وقال مدير عام دائرة «صحة كركوك» الدكتور نبيل حمدي بوشناق في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»: «توفيت سيدة (55 عاما)، كانت تعاني من ارتفاع حاد ومفرط في سكر الدم، حيث كانت قراءات نسبة السكر في دمها خيالية تفوق 600، ويبدو أنها كانت تتعاطى أدوية وعقاقير غير موصوفة من قبل أطباء، وتهمل حالتها المرضية، ما ساهم في إصابتها بالفطر الأسود، حيث لاحظ الأطباء وجود بقع سوداء حول العين، وتسرب سائل أسود من داخل تجويف الأنف، وقمنا بإعطائها الأدوية المضادة، لكنها مع الأسف فارقت الحياة بفعل الارتفاع الحاد في سكر الدم، وضعف مناعتها».

وأوضح بوشناق: «هذه أول حالة وفاة بالفطر الأسود معلن عنها في كركوك، لكن هناك حالات وفاة أخرى قبلها بالتأكيد، حيث يؤكد أطباء الأنف والأذن والحنجرة هنا، أنهم شاهدوا هكذا حالات وفاة جراء الفطر الأسود في العيادات الخاصة، لكن لم يتم توثيقها وإعلانها».

مدير عام دائرة «صحة كركوك»: ما يزيد من خطورة الوضع هو تفشي «كورونا»

واضاف بوشناق، أنه «تم تشخيص حالتها منذ 3 أيام، وهناك ولا شك حالات أخرى عديدة، وبعضها غير معلن عنها وغير معروفة حتى بالنسبة لنا كجهات صحية رسمية، وما يزيد من خطورة الوضع هو تفشي وباء كورونا، وارتفاع نسبة الإصابات في كركوك والعراق عامة، حيث أن مرضى السكري وضعيفي المناعة ومن يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، عند إصابتهم بالفيروس يصابون في الغالب بداء الفطر الأسود، والذي رغم كونه غير معد لكنه غالبا يؤدي لوفاة المصاب».

والفطر الأسود، مرض نادر للغاية، لا يحدث من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر، ولا يصيب سوى الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة، وتحدث الإصابة نتيجة التعرض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الميكروبات التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتين والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.