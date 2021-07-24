معاناة أسرة دلال عبدالعزيز.. 3 أشهر من الحزن والوفاة والمرض والشائعات

حالة من الحزن الشديد انتابت الوسط الفني وجمهور الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد تداول عدد من المواقع خبر وفاتها، ليظهر كل من الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها دنيا سمير غانم، وحسن الرداد زوج إيمي، لتكذيب هذه الشائعة.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل 3 أشهر عاشتها أسرة الفنان الراحل سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، في مرض ووفاة وشائعات.

شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

بعد تداول عدد من المواقع خبر وفاىة الفنانة، دلال عبدالعزيز رد الإعلامي رامي رضوان، خلال حسابه على «فيس بوك»، على الشائعة بحزم قائلا «الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس…بس فاض الكيل…يا رب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي يشوفها في حبايبه …وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا…ايه القرف ده للتوضيح.. أعني من نشر صحفيا. ماقدرش ألوم الناس».

وتابع الإعلامي في مشور آخر «كل موقع نزل الإشاعة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لي موقف تاني والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر.لعنة الله عليكم أحنا مش ناقصينكم».

بينما قال الفنان حسن الرداد، زوجة الفنانة إيمي سمير غانم على شائعة وفاة والدة زوجته، قائلا: «رجاء أحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، ⁧‫رامى رضوان‬⁩ أو منى شخصيا».

وأضاف «بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت أخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبدالعزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية».

وتابع: «اللى بينزل أخبار غير صحيحة تخص حياة إنسان عشان يعمل تريند على موقع يبقى واحد مش محترم، ولا يحترم المهنة بتاعته، اللي ألف باء فيها وجوب تحرى الدقة».

وواصل: «أحنا بقالنا شهور فى المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتى وقاعدين قدامها 24 ساعة، رامى وإيمى ودنيا وأنا، وفجاة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل أهلنا وحبايبنا بيطمنوا».

واختتم «حقيقي عايز اسأل اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه، أو ممكن يحصل له إيه على ما يتأكد أن الخبر مش مظبوط؟.. مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى أنت عملتها، بس حقول لك حسبى الله ونعم الوكيل».

وفاة سمير غانم

ومازالت اسرة سمير غانم تعاني من مرار فقدان الفنان الراحل سمير غانم متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا في 20مايو عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

ويذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة شريك حياتها خوفا من تأثير الخبر على حالتها الصحية، بحسب تصريحات أسرتها، حيث مازالت تعاني من مضاعفات فيروس كورونا التي أدت لتليف الرئتين ومازالت لا تستطيع التنفس دون أكسجين.

مرض أسرة سمير غانم بفيروس كورونا

وبدأت معاناة أسرة الفنان الكوميدي سمير غانم في أبريل الماضي، بعد إصابة دنيا ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصويرهما مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان.

وتعافت دنيا بعد 15يوما من إصابتها، فيما تعاني دلال عبدالعزيز من الفيروس الذي انتقل منها لزوجها سمير غانم وتم نقلهما إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية، ليرحل سمير غانم بعد إصابته بفشل كلوي.