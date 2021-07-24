4 شائعات وفاة تصيب الوسط الفني في عيد الأضحى.. آخرها دلال عبدالعزيز

شهد هذا الأسبوع انتشار 4 شائعات وفاة داخل الوسط الفني، والتي أقلقت جمهور السوشيال ميديا، كان آخرها شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، ونستعرض خلال السطور التالية هذه الشائعات

شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

تداول عدد من المواقع خلال الساعات القليله الماضية خبر وفاة الفنانه دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكذب الإعلامي رامي رضوان هذه الشائعة، مطالبا الاعتذار من جميع المواقع التي تداولت هذا الخبر. بينما حذر الفنان حسن الرداد من تناقل أي أخبار تخص الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعيدا عنه وعن رامي رضوان فهما المصدر الوحيد للإدلاء بأي تصريح حول حالتها الصحية.

شائعة مقتل لورديانا

وفي نفس اليوم، تداول عدد من المواقع خبر مقتل الراقصة البرازيلية لورديانا في التجمع الأول لتنشر الراقصة البرازيلية، تكذيبا له عبر «انستجرام» قائلة: «فيه إيه، أنا كنت نايمة، أنا ما زلت على قيد الحياة، وصلتني كثير من الرسائل للاطمئنان علي بعد هذا الخبر السيئ».

وأضافت: «لدي عائلة وناس كتير تحبني، وسائل الإعلام من فضلكم شاهدوا ماذا فعل بي هذا الأكشن، ما هو شعورك عندما تستيقظ على خبر مثل هذا».

شائعة وفاة بدرية طلبة

وتداول أمس، رواد السوشيال ميديا شائعة وفاة الفنانه بدرية طلبة، إثر حادث سير أثناء ذهابها للساحل الشمالي، لتعلق الفنانة على هذه الشائعة عبر «انستجرام» قائلة: «أنا الحمدلله بخير وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من روج شائعة وفاتي، وشكرا لكل من سأل واطمئن على صحتي وأشقائي اترعبوا عليا من روج الشائعة كلب من كلاب الشائعات».

شائعة وفاة الفنان محمد السعدني

كما طمأن الفنان محمد السعدني، جمهوره عبر لايف على استوري «انستجرام» عن صحته بعد أن تداولت عدة مواقع أخبارا في يوم عرفة عن وفاته.

وقال السعدني، «أنا أتواجد حاليا في الساحل الشمالي وكنت في شغلي، واتفاجأت بكم الرسايل من أصدقائي وأهلي للاطمئنان علي، ولا أكذب أنني اتخضيت وبكيت، بكيت من كمية الحب التي لمستها الحمدلله».

وأضاف «أعلم جيدا أن الفنانة وفاء عامر لم تقصد أبدا ما حدث، ولكن خانها التعبير، بطمئن كل من اهتم وسأل علي أنني بخير، ووقت انتشار هذه الشائعة كنت اشتري السحور وفوجئت بشابين بجواري قالوا لي أنت عايش؟»

واختتم «أتمنى من جميع المواقع والسوشيال ميديا تحري الدقة قبل نشر هذه النوعية من الأخبار، أنا بخير وكل عام وأنتم بخير».