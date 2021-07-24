عاجل.. غرق شاب بحمام السباحة في الساحة الشعبية بأسيوط

لقى شاب مصرعه غرقا أثناء أستحمامه بحمام السباحة بالساحة الشعبية بمدينة أبو تيج فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مدير الساحة الشعبية يفيد غرق شاب بحمام أثناءاستحمامه بمركز الشباب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين غرق «خالد الأمير رمضان سليمان»، 23 سنة، مقيم بقرية دوينه التابعة لمركز أبوتيج، محافظة أسيوط.

جرى نقل الجثة للمستشفى المركزى وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.