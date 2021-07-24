إصابة 12 شخصًا في مشاجرتين بسوهاج بسبب خلافات الجيرة

أصيب نحو 12 شخصًا في مشاجرتين بمركزي جرجا والمنشاة في محافظات سوهاج، وتمكنت الشرطة من السيطرة على الحادثتين، وتم النقل المصابين إلى مستشفيات المنشأة المركزي، وسوهاج الجامعي وجرجا العام.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية القرية دائرة مركز جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة رجال الشرطة، وتمت السيطرة على الأحداث، ونُقل المصابون لمستشفى جرجا العام بمعرفة رجال الشرطة، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

وأصيب في المشاجرة كل من: «علي. ح. م» 48 سنة، بجرح قطعي بالرأس «عزت. ع. س» 69 سنة، بجرح قطعي بالرأس، «السيد. ع. ع» 25 سنة، بجرح قطعي بالرأس، «إبراهيم. ع. ع» 24 سنة، بجرح قطعي بالرأس، «عبداللاه. ع. ا» 75 سنة، بجرح قطعي بالرأس، والحالات اشتباه ما بعد الارتجاج،وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

بينما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بحدوث مشاجرة أهالي بقرية العنبرية، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان المشاجرة، وسيطرت أجهزة الشرطة على الطرفين، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

وأصيب في المشاجرة كل من: «أشرف. ا. و» 30 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، «أحمد. و. ا» 85 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، «نورة. ع. ا» 50 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، «رأفت. ح. ح» 21 سنة، باشتباه كسر بالزراع الأيسر، «محمد. ع. م» 40 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، «مؤمن. ع. ع» 37 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، «بدر. ع. ع» 30 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفيى المنشأة المركزي، وسوهاج الجامعي، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.