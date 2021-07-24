مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي سير بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، كما أصيب 3 أشخاص بذات الناحية في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، ومستشفى سوهاج الجامعي.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا بحوث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أمام فرع إسعاف قرية الصوامعة غرب، وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص مصرع «بيتر خليل راغب» 30 سنة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب في الواقعة كل من «محمد. ع. ا» 12 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، «حمادة. ع. ا» 16 سنة، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، «عبده. م. ع» 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وحرر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة.

كما تبلغ لمركز شرطة طهطا بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية «موتوسيكل» بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من: «محمد. ن. ش» 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، «محمد. ح. ي» 21 سنة، بكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى، «حسين. م. ا» 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، وتحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حرر عن ذلك المحضر اللازم.