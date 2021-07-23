طفل وراء فك لغز «ذبح عروس المنوفية».. ووالدها: القهوجي قتلها

طفل قاده القدر ليعيش مع عروس المنوفية المذبوحة، حتى يشهد يوم مقتلها ويكتشف الجريمة البشعة، وهو ما كشفه والد المجني عليها إسراء عاطف مناع التي قُتلت في أول أيام عيد الأضحى، مؤكدا «أنها كانت تعيش بمفردها بعد سفر زوجها للعمل، وكان يعيش معها طفل من أقاربها، ويوم الوفاة أبلغنا بأنه يطرق الباب ولا يستجيب أحد، فذهبت للاطمئنان عليها ولكن لم ترد فكسرت باب الشقة، ودخلت فوجدتها مذبوحة بطريقة وحشية، وانهار الجميع».

الصدمة والحزن الشديدان تملكا من والد العروس الذي قال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنته تزوجت قبل شهر واحد فقط، والطفل الذي يعيش معها كان أول خيط في فك لغز الجريمة، موضحا أن الطفل أبلغ المباحث أن القهوجي المتهم والذي خطبها قبل زواجها، كان يسير خلفها في كل مكان، وكان يحاول الاتصال بها بشكل متكرر حتى إنها غيَّرت 3 خطوط هاتف لتمنع اتصاله بها.

وأوضح الأب أنه عقب إدلاء الطفل للمباحث بهذه المعلومات تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ومثَّل الجريمة في حضور النيابة العامة، مؤكدا أن قوات الشرطة عملت كل ما في وسعها لمعرفة تفاصيل الواقعة بعد ساعات قليلة من ارتكاب جريمة القتل، مشددا على أن ابنته كانت طيبة القلب ومحبوبة من الجميع وكانت صائمة يوم عرفة قبل مقتلها بيوم واحد.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على «م.ع.م» 24 عاما، قهوجي، ومقيم قرية سدود، بعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة على خلفية اتهامه بقتل «إ.ع.م»، 24 عاما، ربة منزل، مقيمة في نفس القرية، خلال أول يوم عيد الأضحى المبارك.